Voetballer Anderlecht nacht in centrum voor illegalen

De autoriteiten besloten vervolgens dat hij de nacht moest doorbrengen in een gesloten centrum in Steenokkerzeel. Vranjes reisde onlangs vorige week donderdag naar zijn geboortestreek in het Bosnische Banja Luka. Toen hij week later terugkeerde in België volgde er voor Vranjes slecht nieuws. Zijn verblijfsvergunning was verlopen en hij werd beschouwd als een illegaal en kwam het land niet in.

„Betrokkene beweert voetballer van Anderlecht te zijn, maar kan hiervoor geen enkel bewijs voorleggen”, tekende de politie op. Omdat Bosnië niet tot de Europese Unie behoort, moeten inwoners van het balkanland een geldig visum of verblijfsdocument kunnen overlegen. Vranjes heeft zo’n verblijfsvergunning, maar die was sinds vorige maand geschorst. De oorzaak is een juridisch conflict tussen de club en Vranjes’ gewezen huisbaas in de gemeente Anderlecht.

Vranjes geschrapt

Anderlecht had de huur van enkele appartementen opgezegd, waarna de huisbaas naar de gemeente was gestapt. Daar liet hij Vranjes, intussen verhuisd naar een andere Brusselse gemeente, schrappen. De politie in Charleroi liet hem een verklaring tekenen dat hij volgens de procedure teruggestuurd zou worden naar zijn land. Maar omdat er maandagavond geen vluchten meer naar Banja Luka vertrokken, werd hij van Charleroi overgebracht naar Steenokkerzeel. Daar moest hij de nacht doorbrengen in het gesloten transitcentrum Caricole.

Pas dinsdagochtend kreeg de politie de benodigde documenten in handen, kon Vranjes worden vrijgelaten en was hij weer vrij om te gaan en te staan in België.

Ajax

Vranjes kwam eerder al in opspraak toen hij wel heel enthousiast reageerde op het supportersgeweld van fans van AEK Athene in het Champions League-treffen met Ajax.