’Groentje’ Van Dijk werkt zonder vrees toe naar WK: ’Als je erover gaat nadenken...’

,,Het voelt wel een beetje als een laatste test”, aldus Van Dijk. ,,Een geweldige wedstrijd om te spelen in een vol huis. Ik denk dat het wel een lekker sfeertje wordt en hoop dat het een goede, mooie avond wordt. Ik denk dat je niemand hiervoor hoeft te motiveren. Anders klopt er iets niet. Hopelijk plaatsen we ons voor de Final Four en gaan we met een goed gevoel naar Qatar. Elke wedstrijd die ik speel, wil ik winnen. Dat zal morgen niet anders zijn. Ook omdat je zo dichtbij bent om de Final Four te halen. We zijn ongeslagen in de tijd met de bondscoach en willen dat goed afsluiten tot het WK.”

Nog nooit groot toernooi

De 47-voudig Oranje-international is op zijn 31e nog een soort groentje, omdat hij nooit een groot toernooi speelde. Van Dijk maakte net na het bronzen WK van 2014 zijn opwachting in Oranje, kwalificeerde zich met het Nederlands elftal niet voor het EK van 2016 en het WK van 2018 en zag door een zware knieblessure het EK van 2020 door zijn neus geboord worden. Toch gaat hij de komende tijd bij zijn club Liverpool, waarvoor hij in een kort tijdsbestek een groot aantal wedstrijd gaat afwerken, niet spelen met de gedachte in het achterhoofd, dat hem niks mag overkomen.

"Ik heb niet het gevoel dat de blessures heel ernstig zijn richting het WK"

,,Dat gevoel heb ik niet op dit moment. Het zijn inderdaad nog dertien wedstrijden in twee maanden. Die wil je spelen. Als je erover na gaat denken heb je meer kans op blessures. Ik speel wedstrijden om te winnen. Bij Liverpool zitten we sowieso in een fase dat we moeten gaan winnen. Daar zal de volledige focus op zijn vanaf maandag, totdat ik me weer hier ga melden.”

Virgil van Dijk schoof zaterdag in Zeist aan voor een persconferentie Ⓒ ANP/HH

Memphis Depay en Frenkie de Jong

De blessures van Memphis Depay en Frenkie de Jong hebben hem niet extra aan het denken gezet. ,,Ik heb niet het gevoel dat de blessures heel ernstig zijn richting het WK toe. Tenminste dat gevoel hebben ze me gegeven. Hopelijk zijn ze fit en wel terug bij het WK. Het geeft nu andere spelers de mogelijkheid zich te laten zien. Dat moet alleen maar motiveren. Iedereen hebben we nodig op het WK.”

Dat geldt in de ogen van de captain ook voor zijn medeverdedigers Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt, die lange tijd onomstreden waren, maar de laatste interlands vaker buiten de basis zijn gevallen. ,,Ik denk dat iedereen wel zijn rol weet op dit moment. De bondscoach is daar heel duidelijk in. Ik denk dat iedereen die verantwoordelijkheid ook voelt, of je speelt of niet. Dat is voor hen niet zo gemakkelijk nu ze niet spelen. Maar ze zullen altijd klaarstaan als we hen nodig hebben. Ook met hun input helpen ze het team en dat is belangrijk om succesvol te zijn.”

Jurriën Timber

Waar Van Dijk een relatieve laatbloeier was met een Oranje-debuut op 24-jarige leeftijd, daar is zijn medeverdediger Jurriën Timber er vroeg bij. Die heeft op zijn 21e al acht interlands achter zijn naam. Tegen Polen speelde Timber sterk. Van Dijk is onder de indruk, zeker als hij het vergelijkt met waar hij zelf stond op zijn 21e. ,,Ik was natuurlijk nog lang niet zo ver als hij is. Ik heb alleen maar lof voor hem. Geweldige speler, een echte professional. En nog steeds zoveel potentie. Alleen maar positiviteit. Hopelijk kan hij dat blijven laten zien en zich verder doorontwikkelen. Dan kan het alleen maar goedkomen.”

Hoewel Van Dijk met Oranje graag wil doorstoten naar de Final Four van de Nations League heeft hij dubbele gevoelens over het toernooi. ,,Om eerlijk te zijn vond ik de vier wedstrijden in juni overbodig. Je hebt al zo’n lang seizoen achter de rug. Natuurlijk zijn het wedstrijden die kunnen helpen richting Qatar toe. Om na zo’n lang seizoen nog die wedstrijden te spelen. Maar op dit moment voelt het wel dat je voor iets speelt. De kans is groot dat we de Final Four kunnen halen en die in eigen land kunnen spelen. Dat is er dan weer iets positiefs aan.”