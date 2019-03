Liepins stunt met zege in Coppi e Bartali

De renner van Wallonie-Bruxelles, eerder deze maand vierde in de Ronde van Drenthe, versloeg in de sprint de Italianen Riccardo Stacchiotti en Manuel Belletti. De rit over 97 kilometer begon en eindigde in Gatteo. Het was pas de tweede overwinning voor de 26-jarige Let, die dit jaar debuteert bij de Belgische ploeg.

Later op de dag volgt een ploegentijdrit over 13 kilometer, van Gatteo a mare naar Gatteo.