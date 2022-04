Flitsbezoek Sparta aan Vitesse voor zes minuten voetbal

Het duel tussen Vitesse en Sparta werd begin maart in blessuretijd gestaakt na wangedrag van het thuispubliek. De Rotterdammers, die met 1-0 voorstonden, voelden zich daarna niet veilig om verder te voetballen. De KNVB besloot dat het restant moet worden uitgespeeld. Er zullen geen toeschouwers zijn. Het duel begint om 18:45 uur.

Bekijk ook: Sparta hoopt in zes minuten gouden punten te pakken

Sparta is met 22 punten de hekkensluiter in de Eredivisie. Bij een zege op Vitesse gaat de hekkensluiter over Willem II en PEC Zwolle heen die alle twee 23 punten hebben.