Rotterdammers geen hekkensluiter in Eredivisie meer Sparta trekt zege bij Vitesse over de streep na ’inhaalduel’ van zes minuten

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Sparta-trainer Henk Fraser in een leeg Gelredome. Ⓒ ANP Pro Shots

ARNHEM - Sparta Rotterdam is het inhaalduel van zes minuten tegen Vitesse goed doorgekomen en heeft daarmee de drie ’gouden punten’ opgestreken in de strijd tegen degradatie. De 1-0 voorsprong kwam geen moment in gevaar in de lege Gelredome.