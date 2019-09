Video - Halo redt andere coureur bij fatale crash

Hubert liet afgelopen zaterdag het leven toen hij na een crash dwars op het circuit kwam te staan. Juan Manuel Correa raakte de Fransman vol in de flank. Die klap overleefde Hubert niet. Correa brak beide benen en ligt in een ziekenhuis.

Op hetzelfde moment verloor ook Giuliano Alesi de macht over het stuur van zijn auto. Door de crash van de Fransman belandde een aantal brokstukken op de baan. De Indonesische coureur Sean Gelael kon één van die brokstukken niet ontwijken, maar zijn halo bood bescherming. De bescherming boven de cockpit werd in 2018 verplicht door de FIA in zowel de Formule 1 als Formule 2.

Bekijk hieronder de beelden van de ontsnapping van Gelael: