Kvitova blij met jarenlange celstraf voor messentrekker

In Tsjechië werd de overvaller die haar eind 2016 in haar huis in Prostejov aanviel met een mes namelijk veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. „Ik heb het vanmorgen gehoord. Ik ben hier erg blij mee. Ik ben ook opgelucht dat de zaak erop zit”, aldus de tweevoudig winnares van Wimbledon.

De 29-jarige Kvitova werd door de dader bedreigd met een mes. Dat zette de man op haar keel. De Tsjechische tennisster weerde het mes af en raakte daarbij zwaargewond aan haar linkerhand. Pas een half jaar later maakte ze haar rentree op de WTA-Tour.

In Miami had Kvitova de leidende positie op de wereldranglijst kunnen overnemen van de Japanse Naomi Osaka, maar dat lukte niet. Simona Halep kan Osaka nog wel de troon storen. De Roemeense, eerder dit jaar door Osaka van de nummer-éénpositie moet het toernooi in de Verenigde Staten dan wel winnen.

Kvitova is op dit moment de nummer twee van de wereld. Die positie bereikte ze al eens eerder in 2011, het jaar dat ze voor het eerst Wimbledon won. Drie jaar later sloeg ze opnieuw toe op het heilige gras. Begin dit jaar verloor Kvtiova de finale van de Australian Open van Osaka.