Zlatan (38) op de knieën in de VS

De Mexicaanse international van Los Angeles FC kreeg maar liefst 69,61 procent van de stemmen.

Ibracadabra - van stadsconcurrent Los Angeles Galaxy - kreeg ’slechts’ 14,11 procent van de stemmen. Spelers, trainers en journalisten mochten middels een poll hun stem uitbrengen. Josef Martínez - spits van het Atlanta United van Frank de Boer - werd derde in de uitverkiezing.

Vela was topscorer in de reguliere competitie met 34 doelpunten. Zijn ploeg is al uitgeschakeld in de play-offs om de titel. Dat geldt ook voor het team van Ibrahimovic. De strijd om de titel gaat tussen Seattle Sounders en Toronto FC, dat het Atlanta United van trainer De Boer uitschakelde.