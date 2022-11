’Verbijstering bij FC Groningen-speler Pepi door ontbreken in WK-selectie VS’

„Ik heb een heel moeilijk gesprek gehad met Ricardo”, zei Berhalter, die in Nederland voetbalde voor PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur. „Het is altijd lastig als een jongen je met zijn doelpunten naar het WK helpt, maar dan geen onderdeel van de groep wordt.”

Ongeloof

Volgens CBS-journalist Roger Gonzalez is er vanuit het Pepi-kamp met ongeloof gereageerd op de beslissing van Berhalter om hem buiten de WK-selectie te houden. „Het Pepi-kamp is woedend en geschokt. Ze dachten dat zijn huidige vorm meer dan afdoende zou zijn voor een plek in de selectie”, schrijft Gonzalez.

Pepi speelt dit seizoen op huurbasis voor FC Groningen. De Amerikaan, eigendom van de Duitse club FC Augsburg, tekende in acht wedstrijden in de Eredivisie voor vijf doelpunten en twee assists. Berhalter geeft Sargent de voorkeur vanwege diens ervaring in de twee hoogste Engelse divisies (Premier League en Championship). Met Engeland en Wales treffen de Verenigde Staten op het WK in groep B twee landen waarvan veel spelers in de Engelse competitie uitkomen. Iran is de derde opponent.

Eeredivisie

„Nederland heeft een geweldige competitie, maar daarin wordt niet zo fysiek gespeeld als in het Championship”, aldus Berhalter, die drie keepers opnam in zijn selectie van 26 spelers. Opvallende afwezige is Zack Steffen, de doelman die onder Berhalter geruime tijd de eerste keus was. Matt Turner, reservekeeper van Arsenal, is de beoogde doelman van de Amerikanen op het WK.

’Team USA’ ontbrak vier jaar geleden op het WK in Rusland. Met een behoorlijk jonge selectie, met een gemiddelde leeftijd van ruim 25 jaar, hopen de Amerikanen in Qatar de knock-outfase te bereiken.

Dest

Met de in Almere geboren verdediger Sergiño Dest en middenvelder Luca de la Torre zitten twee spelers in de selectie met een verleden in de Eredivisie. De 22-jarige Dest speelde jaren voor Ajax, De la Torre (24) voetbalde de afgelopen twee seizoenen voor Heracles Almelo. Andere bekende namen in de selectie zijn Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) en Christian Pulisic (Chelsea).