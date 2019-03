Technisch directeur Van Geel weg bij Feyenoord

Feyenoord meldt dat Van Geel na overleg met de overige directieleden tot de conclusie is gekomen dat het zowel voor hemzelf als voor de club beter is om te vertrekken. De Brabander vindt dat er de laatste tijd te veel negatieve aandacht voor hem is.

Van Geel startte 1 mei 2011 bij Feyenoord en gaf toen bij zijn presentatie aan dat hij hoopte tot zijn pensioen aan de Rotterdamse club verbonden te blijven. Feyenoord had op dat moment een schuldenlast en negatief eigen vermogen.

Van Geel stelde trainer Ronald Koeman aan, die met Feyenoord als tweede eindigde in de eredivisie. Zijn opvolger Fred Rutten had minder succes. Giovanni van Bronckhorst, de derde coach in de periode van Van Geel, behaalde met Feyenoord vijf prijzen. Hoogtepunt was de landstitel in 2017.

De 58-jarige Van Geel was als technisch directeur eerder werkzaam bij Willem II, AZ, Ajax en Roda JC.