Schalke 04 wint voor het eerst in dertig duels en voorkomt evenaring negatief record

Als Schalke 04 weer niet had gewonnen, dan was dat voor de 31e keer op een rij het geval geweest. Maar Matthew Hoppe had blijkbaar geen zin om dat record te delen met Tasmania Berlin. De spits van Schalke was uitstekend op dreef en scoorde drie keer. Hij is daarmee de eerste Amerikaan die dat presteert in de Bundesliga.

Trainer Christian Gross zag zijn pupil vlak voor rust op voorsprong de score openen. De 19-jarige aanvaller schoot op aangeven van Amine Harit de bal langs doelman Oliver Baumann. In de tweede helft maakte Hoppe meteen zijn tweede Bundesligatreffer. Hij kreeg opnieuw een steekpass van Harit, omspeelde de doelman en schoot binnen. Zes minuten later maakte hij het feest compleet met zijn derde goal. Harit, al goed voor drie assists, maakte zelf de 4-0 tegen Hoffenheim, waar Melayro Bogarde de hele wedstrijd speelde.

Schalke had dit seizoen nog niet gewonnen in de competitie en ontsloeg al twee trainers. Huub Stevens fungeerde kort als interim-trainer, totdat Gross werd aangesteld om het seizoen af te maken. Dat lijkt vooralsnog een succes.

Tasmania Berlin blijft door de zege van Schalke 04 recordhouder met 31 wedstrijden op rij zonder zege in de Bundesliga. De club deed dat ook nog in één seizoen, het enige seizoen dat Tasmania uitkwam op het hoogste niveau in Duitsland.

FSV Mainz hekkensluiter

Schalke 04 droeg de laatste plaats in de Bundesliga over aan FSV Mainz. De ploeg van Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste verloor met 2-0 van Eintracht Frankfurt door twee benutte strafschoppen van André Silva en heeft met 6 punten nu 1 punt minder dan Schalke.

De situatie voor Schalke 04 is nu alles behalve uitzichtloos. De club staat nu op slechts vier punten van de veilige vijftiende plaats.