’Negatieve aandacht voor mij niet goed voor Feyenoord’

„Het is een prachtig avontuur geweest en we hebben met elkaar een reeks successen geboekt, waarvan werkelijk niemand vooraf geloofde dat we dat zouden kunnen bereiken”, verklaart Van Geel op de website van Feyenoord.

„Natuurlijk is het spijtig dat het straks eindigt, want met de directe collega’s had ik nog jaren door kunnen werken, maar het lot van een td is dat successen uit het verleden en waar je als club vandaan komt door een deel van de buitenwacht snel zijn vergeten als het een periode minder draait. Dat is jammer, maar zo werkt het nu eenmaal. De vele negatieve aandacht die er nu voor mij is, is niet goed voor Feyenoord. Vandaar dat ik ruimte maak.”

