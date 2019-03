„We zijn daarom ook blij dat Martin nog enkele maanden op zijn post blijft”, zegt algemeen directeur Jan de Jong. „We nemen de tijd om voor de toekomst de juiste besluiten te nemen en hoeven nu dus niet te vrezen dat ondertussen allerlei zaken op technisch gebied blijven liggen. Zoals ik Martin de afgelopen 1,5 jaar heb leren kennen, zal hij zich tot de laatste werkdag hier voor honderd procent blijven inzetten voor de club.”

Volgens De Jong is de omloopsnelheid van directieleden in het hele betaald voetbal enorm groot is. „De een na de ander verlaat het voetbal, al dan niet gedwongen. Met een dienstverband van acht jaar als technisch directeur is Martin al een positieve uitzondering. Dat is zorgelijk, want stabiliteit, ervaring en continuïteit van beleid zijn juist belangrijke succesfactoren voor een voetbalclub. Je wint niet zomaar vijf prijzen. Dat is geen toeval!”

„Clubs zijn gebaat bij rust en continuïteit in de top, juist als het even minder gaat. En dat overkomt nu eenmaal iedereen wel eens. Martin heeft natuurlijk een schat aan ervaring en een heel mooie staat van dienst. Echter, op een gegeven moment moet je ook het welzijn van het individu in ogenschouw durven nemen en dien je ook daarvoor met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen. Uiteindelijk is dat toch het allerbelangrijkste.”