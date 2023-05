Edwin van der Sar stopt bij Ajax: ’Ik ben op’

Van der Sar houdt de eer dus aan zichzelf en vertrekt. De voormalig topkeeper lag het laatste anderhalf jaar hevig onder vuur in Amsterdam. De sportieve ineenstorting mede door het vertrek van eerst Marc Overmars als directeur voetbalzaken en daarna hoofdtrainer Erik ten Hag werd Van der Sar zwaar aangerekend. Ajax beleefde met een derde plaats na het verlies zondag bij FC Twente het slechtste seizoen in veertien jaar tijd.

Van der Sar heeft geen grotere onrust willen veroorzaken in de periode waarin voor Ajax nog een kans lag om een ticket voor kwalificatie voor de Champions League te veroveren. Maar kort na ook die mislukking heeft hij de knoop voor zichzelf doorgehakt.

De kogel is door de kerk: Edwin van der Sar vertrekt als algemeen directeur bij Ajax. De oud-keeper zegt ‘op’ te zijn en wil nu even rust nemen. De carrousel over zijn opvolging draait op volle toeren. Chef voetbal Valentijn Driessen over dit drastische besluit van Van der Sar. Tekst gaat verder onder de video.

Reactie Van der Sar

„Na bijna elf jaar in de directie ben ik op. We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest. Ik ben de mensen die ik tijdens mijn tweede carrière bij Ajax heb ontmoet en met wie ik heb samengewerkt erg dankbaar voor wat we hebben bereikt en beleefd. Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen. Het voelt niet goed om de komende periode beslissingen te moeten nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan. Vandaar mijn besluit om nu te stoppen.”

Voor de wedstrijd tegen FC Utrecht nam Ajax afscheid van Maarten Stekelenburg en werd Van der Sar door een deel van de eigen aanhang op een striemend fluitconcert getrakteerd, terwijl op social media #sarout steeds populairder werd. Het leek erop alsof de algemeen directeur als enige verantwoordelijk werd gehouden voor het waardeloze seizoen dat de Amsterdammers doormaakten. Ook werd hem aangerekend de komst van Peter Bosz, met wie hij in 2017 rond het vertrek van de trainer botste, tegen te houden.

Kop van jut

Het voortdurend de Kop van Jut zijn, viel Van der Sar steeds zwaarder. En mensen in zijn directe omgeving adviseerden hem de deur bij Ajax achter zich in het slot te gooien. Vooral ook, omdat hij sinds de door zijn strot geduwde komst van chief sports officer Maurits Hendriks steeds minder te vertellen kreeg en aan alles merkte dat de hockeyer op zijn baan aasde.

Omdat ook een algemeen directeur zo goed is als zijn laatste wedstrijd en dat de oorwassing bij FC Twente is, zullen veel supporters blij zijn met het vertrek van Van der Sar. Daarmee doen zij de voormalig doelman van onder meer Ajax, Juventus, Manchester United en Oranje tekort, want hij haalde samen met Michael Kinsbergen en Menno Geelen een on-Nederlands bedrag binnen voor het hoofdsponsorschap van Ziggo. Ook vormde hij een geweldige drie-eenheid met Overmars en Ten Hag.

Transfermarkt

In de Champions League en op de transfermarkt werden honderden miljoenen euro’s voor Ajax verdiend. En iedereen heeft de beelden van de feestende Overmars en Van der Sar, inclusief de buikschuiver van Overmars na de uitwedstrijd bij Juventus, nog helder op het netvlies staan. Uiteindelijk strandde Ajax tijdens de Europese droomreis in de Champions League ongelukkig in de halve finale tegen Tottenham Hotspur.

Na het vertrek van Overmars wegens grensoverschrijdend gedrag overwoog Van der Sar al het bijltje erbij neer te gooien. Aan de vriendschap tussen de twee directeuren kwam abrupt een einde, omdat Overmars vond dat hij van Van der Sar een mes in zijn rug kreeg. De keuze van de algemeen directeur om de positie van de opgestapte directeur voetbalzaken ruim een jaar oningevuld te laten, pakte desastreus uit. Met technisch manager Gerry Hamstra, diens rechterhand, financieel directeur Susan Lenderink en Van der Sar werd afgelopen transferzomer bijna 113 miljoen euro door het putje gespoeld en het zaadje geplant voor het afgelopen seizoen, waarin Ajax ternauwernood derde werd en Europa League-voetbal veiligstelde.

Reactie rvC-voorzitter Pier Eringa:

„Wij wilden graag dat Edwin zou blijven, maar zijn besluit stond vast en wij hebben dat te respecteren. Het afgelopen seizoen is niet representatief voor de totale periode van Ajax onder zijn leiding. De club heeft heel veel successen meegemaakt, is enorm gegroeid en heeft ook internationaal aan aanzien gewonnen. Zijn taken worden overgenomen door de zittende directie. Edwin blijft tot augustus beschikbaar voor overdracht en advies. Spoedig na 1 augustus verwachten we de nieuwe directie-samenstelling bekend te kunnen maken. Onze ambitie daarbij is om iemand met een Ajax-achtergrond in de top toe te voegen.”