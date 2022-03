Rafael Nadal met de schrik vrij in Indian Wells, ook Tsitsipas ontsnapt

De in eigen land spelende Korda leek in set twee de basis te leggen voor een zege, door slechts één game toe te geven op Nadal. In de beslissende set leek de nummer 38 van de wereld de overwinning definitief binnen te hebben, door uit te lopen naar 2-5. Bij die stand kwam Nadal met het publiek aan zijn zijde echter terug tot 5-5. Vervolgens liep Nadal uit naar 6-5, waarna Korda op zijn beurt de stand weer gelijk trok.

Sebastian Korda was dichtbij een zege tegen Nadal. Ⓒ ANP/HH

In de tiebreak die volgde ging het even gelijk op, maar bij 4-3 sloeg Nadal het beslissende gat. Uiteindelijk werd het 7-3, waarmee de 21-voudig Grandslam-winnaar zich plaatste voor de volgende ronde.

"Ik dacht dat het klaar was"

„Ik dacht dat het klaar was. In Australië had ik hetzelfde gevoel”, zei Nadal, refererend aan de eindstrijd van de Australian Open. „Maar dat betekent niet dat ik opgeef en niet meer blijf vechten. Voorafgaand aan de game op 5-2 dacht ik: oké, ik speel slecht, maar als ik verlies wil ik toch eindigen met een goed gevoel.”

De 35-jarige Nadal heeft dit jaar nog steeds geen wedstrijd verloren. Hij deed tot dusverre mee aan drie toernooien (Melbourne, Australian Open en Acapulco) en won die alle drie. Kort voor het duel met Korda maakte Nadal al bekend dat hij niet in actie gaat komen op het masterstoernooi van Miami, dat over ruim een week begint.

Tsitsipas

In navolging van Nadal ontsnapte ook de Griek Stefanos Tsitsipas aan uitschakeling. De Griekse nummer 5 van de wereld sloeg zich met 7-6 (5) 3-6 7-6 (5) langs de Amerikaan Jack Sock. In de beslissende tiebreak stond Sock met 5-4 voor, waarna hij drie punten op rij verloor.

Eerder op de dag bereikte Daniil Medvedev eveneens de derde ronde. Hij versloeg Tomas Machac uit Tsjechië met 6-3 6-2 en boekte zijn eerste overwinning als de nummer 1 van de wereld.