Tuchel weigert te spreken van crisis bij Bayern: ’Veel grote clubs niet in de kwartfinale’

„We blijven wat achter bij de verwachtingen”, zei Tuchel vrijdag in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Mainz. „Maar de afgelopen jaren kwamen we ook tot de kwartfinales van de Champions League. Er is geen reden om te praten over een crisis. We moeten niet alles in twijfel trekken. Veel grote clubs hebben de kwartfinales niet gehaald. We blijven ambitieus en willen altijd meer.”

Bayern München, de club van de Nederlanders Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Gravenberch, werd eerder al uitgeschakeld in de Duitse beker. De club heeft nog wel de landstitel in zicht. De koploper in de Bundesliga heeft 2 punten voorsprong op Borussia Dortmund.

De situatie is echter niet bepaald rustig bij de veelvoudig landskampioen. Coach Julian Nagelsmann moest eerder dit seizoen plaatsmaken voor Tuchel. „Er is veel gebeurd dit seizoen. Het gaat er nu om hoe de spelers hier mee omgaan. Het is ook jammer dat de competitie als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Dat moet niet zo zijn.”

Hij kan zaterdag tegen Mainz over een fitte selectie beschikken, maar Tuchel verwacht een zware wedstrijd. „Fysiek wordt het pittig”, aldus Tuchel.