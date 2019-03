ADO jaar langer door met aanvaller Hooi

ADO wil ook langer door met Mike Havekotte, Lex Immers, John Goossens en Sheraldo Becker. Het viertal heeft een aflopend contract. Van As: ,,Wij willen deze spelers graag belonen met een nieuw contract. Ze hebben alle vier een voorstel voor een meerjarige overeenkomst in beraad.''

Voor Erik Falkenburg, Melvyn Lorenzen en Trevor David is de toekomst bij ADO nog onduidelijk. Van As: ,,Met Erik, Melvyn en Trevor zullen we in een later stadium nog kijken of er een gezamenlijke toekomst is. De gesprekken met deze spelers zullen binnenkort of in de laatste fase van het seizoen plaatsvinden.'' Ook met de net van een zware blessure teruggekeerde Ricardo Kishna wordt nog gesproken.