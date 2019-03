Groenewegen ook oppermachtig in De Panne

Voor Groenewegen is het al zijn vijfde overwinning van het seizoen. De Amsterdammer schreef eerder deze maand twee ritten in Parijs-Nice op zijn naam. In februari won Groenewegen een etappe in de Ronde van Algarve en een rit in de Ronde van Valencia.

De Driedaagse Brugge-De Panne is sinds vorig jaar een eendaagse race. Sinds dit seizoen maakt de wedstrijd deel uit van de UCI WorldTour.