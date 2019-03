PEC-goalie Boer (38) hangt handschoenen aan wilgen

Boer speelden van 2001 tot 2014 en van 2017 tot nu bij Zwolle. De geboren Flevolander kwam in die twee periodes tot 332 optredens in officiële wedstrijden. In de tussentijd stond hij bij Ajax onder contract. Met Zwolle won Boer de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal.

,,Vanwege steeds grotere fysieke ongemakken is het komende zomer tijd om ermee te stoppen'', aldus Boer.