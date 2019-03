Gio verrast door vertrek Van Geel

Van Bronckhorst, die aan het eind van het seizoen zelf ook stopt bij de Rotterdammers, snapt de beweegreden van Van Geel om per 1 juli te vertrekken. „Uiteindelijk is het voor Martin de afgelopen weken niet prettig geweest. Daar heb ik vaak me hem over gepraat.”

