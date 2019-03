Van der Weijden zwemt Elfstedentocht opnieuw

Net als bij zijn vorige poging gaat Van der Weijden geld inzamelen voor onderzoeken naar kanker. Vorig jaar haalde de oud-kankerpatiënt met zijn tocht 5 miljoen euro op.

Hij zei dat hij van zijn tocht van vorig jaar heeft geleerd en dat hij daar bij de nieuwe poging de vruchten van kan plukken. Om meer kans op succes te hebben, begint hij zijn Elfstedenzwemtocht op 21 juni, in plaats van augustus. „Ik heb altijd moeite met de nachten. In juni zijn die een stuk korter dan in augustus, dus dat scheelt weer”, zegt Van der Weijden.

