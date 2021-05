Erehaag voor Georginio Wijnaldum bij afscheid van Liverpool

„Ik vecht tegen de tranen, de mensen in Liverpool hebben me vijf jaar lang zoveel liefde gegeven”, zei de international van Oranje, die in de 77e minuut een publiekswissel kreeg op Anfield. Manager Jürgen Klopp sloot Wijnaldum aan de zijlijn even in de armen, waarna hij op de tribune werd omhelsd door Virgil van Dijk. Na afloop vormden de spelers van Liverpool een erehaag voor de Rotterdammer, die op het veld een afbeelding kreeg van ’The Champions Wall’, waarop alle prijzen staan die Liverpool heeft gewonnen.

„Ik ga de mensen hier enorm missen. Ik had nog graag jaren voor deze club gespeeld, maar helaas is het anders gelopen. Ik ga een nieuw avontuur starten. Maar nee, ik heb nog nergens getekend”, aldus de oud-speler van Feyenoord, PSV en Newcastle United, die met Liverpool onder meer landskampioen werd en de Champions League won. Wijnaldum wordt al geruime tijd in verband gebracht met FC Barcelona, de club van trainer Ronald Koeman en Oranje-international Frenkie de Jong, maar hij zou ook in beeld zijn bij Bayern München.

„Iedere club die geïnteresseerd is in ’Gini’, moet mij bellen”, zei manager Jürgen Klopp van Liverpool. „En dan nemen ze hem zeker, want ik kan alleen maar positieve dingen zeggen over wat hij hier heeft gedaan. Het is ongelooflijk. Hij was niet alleen altijd beschikbaar, hij speelde ook bijna altijd heel, heel goed. Het is niet altijd spectaculair, maar hij snapt het spelletje. En hij heeft een paar enorm belangrijke goals voor ons gemaakt.”