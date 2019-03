Luuc Eisenga nieuwe directeur bij NAC

De 46-jarige Eisenga tekent een contract voor onbepaalde tijd en gaat per 1 april aan de slag bij NAC, de nummer 18 van de eredivisie. De club was na het vertrek van Justin Goetzee op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. De functie werd op interim-basis ingevuld door Nicole Edelenbos. Eind vorig jaar vertrok Eisenga bij sc Heerenveen.

„Door de huidige sportieve situatie staan we met NAC voor een behoorlijke uitdaging. Ik kijk er naar uit om met iedereen de schouders eronder te zetten en samen die uitdaging tot een succes te maken”, aldus Eisenga. „De komende periode is het direct zaak om de focus zowel op de korte als de lange termijn te leggen en daarin met diverse scenario’s rekening te houden.”

Avontuur

Van den Abbeele begint op 15 april in Breda en hij tekent voor drie jaar. De 39-jarige Belg is momenteel technisch directeur bij de Belgische club Sint-Truidense VV. In het verleden werkte de oud-voetballer bij de jeugdopleidingen van onder meer KAA Gent en Club Brugge.

„Uiteraard kende ik NAC al, aangezien ik het Nederlands voetbal ook op de voet volg. Het is een echte traditieclub met een enorme betrokkenheid waar ik graag deel van uit wil maken. Ik ga het avontuur vol overgave aan en hoop met mijn visie de stabiliteit terug te brengen en verder te bouwen aan het fundament dat er ligt”, aldus Van den Abbeele.

Onlangs presenteerde de club al trainer Ruud Brood, die de club moet zien te behoeden voor degradatie. NAC nam kort daarvoor afscheid van Mitchell van der Gaag.