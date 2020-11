Teleurstelling bij Max Verstappen: ’Ik weet niet precies wat er gebeurde’

Verstappen lag op het moment van uitvallen op een tweede plek achter leider Lewis Hamilton. Maar vanwege een defect stond de 23-jarige Nederlander in de 51e ronde plotseling met zijn Red Bull-bolide in de grindbak. „De auto voelde goed, maar opeens verloor ik de auto op het rechte stuk omdat de band klapte. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Er was verder niets kapot aan de auto.”

Verstappen baalde dat hij uiteindelijk dus geen tweede werd. „Ik had tot dat moment een leuke race. Ik pushte hard en probeerde bij de Mercedessen in de beurt te blijven”, stelde hij tegenover Ziggo Sport. „Er was eigenlijk niets aan de hand en dan word je normaal gezien makkelijk tweede, maar het mocht niet zo zijn.”

Tijdens de race had Verstappen eerder Valtteri Bottas naar een derde plek verwezen. De Fin maakte een fout en daar profiteerde de Limburger optimaal van. „Dat was mijn enige kans. Hij maakte al een paar keer eerder een fout, maar deze was net wat groter. Op dat moment kan ik er voorbij.” Maar de vreugde was uiteindelijk dus van korte duur.

Red Bull behaalde in Italië nul punten, omdat Alexander Albon in het slot van de race spinde en als vijftiende eindigde. Hamilton won de race voor zijn teamgenoot Bottas. Daniel Riccardio completeerde in Imola het podium.

