Groenewegen na winst: ’Het was een gekkenhuis’

Er stond geen maat op de spurter van Jumbo-Visma, die zijn eerste rechtstreekse duel van het seizoen met Fernando Gaviria en Elia Viviani met verve won. Zege nummer vijf al voor de Nederlandse renner, die zich stilaan de snelste jongen van de wereld mag noemen.

Bekijk ook: Groenewegen ook oppermachtig in De Panne

„De drie snelste renners van het moment en ik die win. Leuk!”, aldus Groenewegen tegen Het Nieuwsblad. Erg verrast is hij niet dat hij won in De Panne. „We worden sterker, professioneler, de trainingen worden zwaarder opgebouwd. En ik werk pas drie jaar echt met een trainer, sinds ik naar Jumbo ben verhuisd. Dan word je automatisch sterker. Ik blijf stappen maken.”

Andere kaart

Groenewegen kon zelfs nog omkijken bij de finish, een weelde. Toch weet hij niet meer zo goed hoe de finale verliep. „Ik heb geen flauw idee hoe het is gegaan. Het was een gekkenhuis met al die versmallingen. Op twintig kilometer voor het einde zat ik nog achter een valpartij. Maarten Wynants en Taco van der Hoorn brachten me opnieuw voorin. Daarna was het spurten naar de laatste bocht en daarna nog eens spurten. In die laatste bocht heb ik wel twintig renners aangeraakt. Of dit leuk is? Als je wint wel, natuurlijk.”

En dan is komende zondag Gent-Wevelgem, in het verleden vaak gewonnen door een sprinter. Dat duwt hem meteen in de favorietenrol. „Ik start niet met extreem hoge verwachtingen, maar ik ben zeker niet ambitieloos. Als mijn benen niet super zijn, dan trekken we een andere kaart. Wout van Aert? Uiteraard, hij is goed. Zijn we nog samen in de laatste kilometers en ik voel me goed, dan weet ik zeker dat Wout voor mij zal werken. En daarna? Vijf à zes weken niets en opbouwen naar de Tour. De Scheldeprijs laat ik links liggen, de wedstrijd past gewoon niet in de planning. In de aanloop naar de Tour rijd ik de Vierdaagse van Duinkerken en Ster ZLM.”

Groenewegen zou het liefst dit seizoen - bijna logisch - het WK winnen. „Ik vrees dat die wedstrijd iets te zwaar zal zijn.”