Martens belangrijk voor Barça in Champions League

De Spaansen wonnen de return tegen het Noorse LSK Kvinner met 1-0, en dat was na de 3-0 zege in de thuiswedstrijd ruim voldoende voor een plaats bij de laatste vier. Martens was belangrijk voor Barça, want de Nederlandse international maakte al na zeven minuten de enige goal van de wedstrijd. Na een klein uur spelen werd de aanvalster gewisseld.

Shanice van de Sanden

Ook Shanice van de Sanden verzekerde zich met haar club van de halve finales. De collega-international van Martens won met Olympique Lyon met 4-2 bij VfL Wolfsburg, en ook de Fransen hadden de basis voor de volgende ronde al in de thuiswedstrijd gelegd. In Lyon was Olympique eerder al met 2-1 te sterk.

Van de Sanden deed niet lang mee, pas zeven minuten voor het eindsignaal viel de Nederlandse in. De 4-2 eindstand stond toen al op het scorebord.

Jill Roord

In München liet Jill Roord zich ook zien bij Bayern München. Na de 1-1 in de heenwedstrijd tegen Slavia Praag, wonnen de Duitse vrouwen de return met 5-1 en kwalificeerden zich zo ook voor de halve finale. Roord viel twintig minuten voor tijd in bij een 4-0 voorsprong en tekende in de slotfase voor de 5-1 eindstand.

Eerder was ook Lineth Beerensteyn al ingevallen bij Bayern, Jacintha Weimar bleef de hele wedstrijd op de bank. Naast Barcelona, Olympique Lyon en Bayern München completeert Chelsea het deelnemersveld in de halve finales. De Engelse vrouwen kwamen na een 2-0 zege in de thuiswedstrijd bij Paris Saint-Germain ook met 2-0 achter, maar scoorden in blessuretijd tegen: 2-1.