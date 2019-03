Doemscenario Barney dreigt na winst Michael Smith

Smith had een punt voorsprong op Van Barneveld, maar heeft die tot drie uitgebreid na zijn zege op The Iceman. Dat betekent dat Barney later op de donderdagavond sowieso niet mag verliezen van Daryl Gurney. Gebeurt dat wel, dan degradeert de Hagenaar uit de Premier League.

Bully Boy won de eerste twee legs en nam een 2-0 voorsprong, waarna The Iceman dat trucje kopieerde en de stand op 2-2 bracht. Price kon ook een nieuwe achterstand repareren (3-3), maar verloor vervolgens drie van de vier daaropvolgende legs.

Smith nam zo een 6-4 voorsprong en had dus sowieso een punt te pakken. Price gaf zich echter niet zomaar gewonnen, kwam terug tot 6-5 en kreeg drie pijlen om nog een punt te pakken. Dat gebeurde echter niet, waarna Smith met een 90-finish via bulls-eye de wedstrijd won.

Actuele stand Premier League:

1. Rob Cross 7-11 (+15)

2. Michael van Gerwen 7-9 (+10)

3. James Wade 8-9 (+7)

4. Mensur Suljovic 7-8 (4)

5. Peter Wright 7-8 (+3)

6. Daryl Gurney 7-7 (-8)

7. Gerwyn Price 8-7 (-3)

8. Michael Smith 8-7 (-3)

9. Raymond van Barneveld 7-4 (-10)

De nummers 1 tot en met 8 gaan verder naar de tweede ronde, de nummer 9 degradeert uit de Premier League.

Uitslagen en programma Premier League woensdag 27 maart:

Gerwyn Price - Michael Smith 5-7

James Wade - Dimitri van den Bergh 6-6

Rob Cross - Mensur Suljovic

Peter Wright - Michael van Gerwen

Raymond van Barneveld - Daryl Gurney