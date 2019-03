E3 Binckbank Classic: De favorieten op een rij

Want de Belgische formatie blijft maar winnen, getuige ook de zege van Julian Alaphilippe in Milaan San Remo. En dat zal de ploeg van Patrick Lefevere maar al te graag willen in de E3 Binckbank Classic, zoals de semiklassieker sinds deze editie door het leven gaat. De koers is vernoemd naar de E3 (tegenwoordig A14-E17, red), een snelweg tussen Harelbeke en Antwerpen. De eerste jaren was dit ook het traject dat de wedstrijd vaak volgde.

Parcours

De koers is 203,9 kilometer lang en ook dit jaar wijkt de organisatie nauwelijks af qua parcours van andere jaren. De zevende helling, de Taaienberg, is het breekpunt van de koers, maar de grote mannen zullen vooral opstaan op de bekende kasseien de Paterberg, Oude Kwaremont en de Karnemelkbeekstraat. Vooral bij de laatste kan de beslissing vallen.

Parcours E3 Binckbank Classic Ⓒ Screenshot

Vorig jaar

In 2018 soleerde Niki Terpstra op een indrukwekkende wijze naar de zege in de toen nog E3 Pijs Harelbeke. De 33-jarige Noord-Hollander kwam na een lange solo alleen over de finish in Harelbeke. Terpstra werd daarmee de eerste Nederlandse winnaar van de Belgische eendagskoers sinds Steven de Jongh in 2003. Terpstra werd vijf jaar geleden tweede achter Peter Sagan.

Bekijk ook: Imponerende Terpstra soleert naar zege in E3 Prijs Harelbeke

Terpstra was op zo'n 70 kilometer van de streep samen met ploeggenoot Yves Lampaert weggereden uit de groep met favorieten. Met nog 30 kilometer te gaan, ging hij alleen verder.

Niki Terpstra na zijn zege in de E3-prijs Ⓒ AFP

Nederlanders

Als vanzelfsprekend is Terpstra er weer bij en dus meteen een van de favorieten. Alleen, hij zit niet meer bij Deceuninck–Quick-Step, maar rijdt nu voor Direct Energie. Kan hij de bijna vanzelfsprekende onoverwinnelijkheid van de Belgische formatie ook bij de Fransen tonen? Lars Boom mag voor Roompot-Charles de kasseien uit de straten gaan rijden, maar of hij tot en met de finale kan meedoen, valt te betwijfelen. Dát hij kan winnen op de kasseien bewees hij al eens in de Tour. Ook Dylan van Baarle mag voor Team Sky starten.

Topfavoriet

Hij kwam slechts een fietslengte te kort: Oliver Naesen mist op een haar de zege in Milaan San Remo. Alleen Julian Alaphilippe bleek nog rapper te zijn in de Italiaanse klassieker. Het was voor de Belg zijn eerste podium bij een ’monument’. Naesen koerste ook al tijdens Parijs-Nice ijzersterk en mag als topfavoriet gezien worden. Het zijn zeker geen kleine namen die de laatste jaren de E3-prijs wonnen: naast Terpstra pakten ook Greg van Avermaet, Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas, Peter Sagan, Tom Boonen (recordhouder met 5 zeges, red) en Fabian Cancellara de winst. Een rijtje om u tegen te zeggen.

Favorieten op een rij

Vijf wielen: Naesen

Vier wielen: Van Avermaet, Sagan, Stybar, Gilbert

Drie wielen: Terpstra, Van Aert, Trentin

Twee wielen: Degenkolb, Stuyven, Pedersen

Een wiel: Pedersen, Benoot

Zdenek Stybar aast op weer een zege voor Quickstep Ⓒ Hollandse Hoogte