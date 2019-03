James Wade loopt van podium Ahoy bij 2-0 achterstand...

The Machine, die in actie kwam tegen gastspeler Dimitri van den Bergh, leek aan te geven last van de wind te hebben op het podium en gebaarde zijn tegenstander om mee de catacomben in te gaan.

Verrast

Dat deed de Belg, die zowel richting publiek als arbitrage gebaarde verrast te zijn door het besluit van zijn opponent. Lang bleven de spelers niet weg, want na nog geen twee minuten keerden Wade en Van den Bergh weer terug op het podium.

Dat het publiek niet gediend was door de actie van Wade, liet het duidelijk blijken. De Engelsman werd na zijn rentree begeleid met boegeroep bij zijn worpen, terwijl Van den Bergh luidkeels werd ondersteund. De Belg kon zijn voorsprong niet vasthouden, maar voorkwam wél dat Wade twee punten overhield aan het duel met de contender uit België.

Van den Bergh kwam na de 2-0 ook nog op een 4-2, 5-4 en 6-5 voorsprong, en stond Wade uiteindelijk een punt toe: 6-6.