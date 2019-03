Noodlot treft overlevende vliegramp voetbalploeg

Op 28 november 2016 crashte de LaMia Airlines-vlucht 2933 in Colombia, met 77 mensen aan boord (68 passagiers en 9 bemanningsleden, red). Onder hen de voetbalploeg van Chapecoense, die naar Colombia op weg was om er de finale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional te spelen. Slechts zes passagiers overleefden de ramp: drie spelers, twee bemanningsleden en Henzel, die voor de plaatselijke radio werkte.

De resten van het verongelukte vliegtuig waarin de ploeg van Chapecoense Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij schreef later een boek over de tragedie ’Viva como se estivesse de partida’ of ’Leef alsof je weggaat’ en was net terug van een reis naar Europa, waar hij op het Thinking Football Film Festival in Bilbao Nossa Chape kwam voorstellen, een documentaire over de vliegramp.

De club reageerde aangeslagen op het overlijden. „Het is met diepe droevenis en ontsteltenis dat we moeten zeggen dat Rafael Henzel is overleden. Hij was een symbool geworden voor de wederopbouw van de club.”

Bekijk ook: Emotioneel eerbetoon slachtoffers Chapecoense