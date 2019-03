Federer naar laatste acht in Miami

De als vierde geplaatste Federer versloeg de Rus Daniil Medvedev met 6-4 6-2. De partij stond eigenlijk voor dinsdag gepland, maar werd uitgesteld wegens de regenval.

Federer keek na twintig minuten en zeven snelle games tegen een 4-3-achterstand aan en won vanaf dat moment vijf games op een rij. De drievoudig kampioen werd niet gebroken en had slechts 61 minuten nodig.

In de kwartfinales staat Federer tegenover de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, die in Miami terugkeert na een blessure. Hij kwam sinds de Australian Open niet meer in actie.

Novak Djokovic werd in de vierde ronde uitgeschakeld en Rafael Nadal doet niet mee in Miami.