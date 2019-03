Dansende Belg geniet in Ahoy: ’Ik bedank alle fans stuk voor stuk’

„Tijdens de walk-on mocht ik van mezelf even rondkijken en genieten van al dat prachtige oranje in de zaal”, zei de Belg voor de camera van RTL 7. „Maar daarna moest ik me focussen op de wedstrijd tegen James Wade.” Dat lukte Van den Bergh goed, want hij nam snel een 2-0 voorsprong.

En toen vroeg zijn tegenstander hem of hij ermee akkoord ging het podium te verlaten. „James had wel gelijk”, zei de Belg over het voorstel van Wade. „Want bij elke pijl die je gooide, voelde je de wind op je arm.” Op initiatief van The Machine verlieten beide spelers het podium, maar keerden ze al snel weer terug.

Het publiek was hoorbaar not amused met de actie van Wade, want de Engelsman werd na de terugkeer van de spelers met boegeroep begeleid bij zijn worpen. „Ik heb goed gegooid en hard gevochten”, toonde Van den Bergh zich blij met de uiteindelijke 6-6 die hij overhield aan het treffen met Wade. „Het publiek was fantastisch, ik bedank ze allemaal stuk voor stuk. Hopelijk ben ik snel weer terug.”