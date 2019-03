Video: Juichend zoontje Michael Smith in zevende hemel

Bekijk ook: Van Gerwen laat geen spaan heel van Wright

Michael Smith junior viert vandaag (woensdag) zijn vijfde verjaardag, dus de 7-5 overwinning op Gerwyn Price zorgde voor een mooi verjaardagscadeau in huize Smith. „That was stressful”, twitterde Dagmara Smith, sinds januari van dit jaar de echtgenote van Michael. „Goed gedaan papa, Michael junior is een brok vreugde vanavond. Het beste verjaardagcadeau ooit”, laat mevrouw Smith blijken in haar nopjes te zijn met de zege van haar man.

Degene die het meest uit zijn dak gaat bij de rake pijl in de bulls-eye, is echter Kasper, de jongste telg van de familie Smith. Nadat Michael junior de winnende pijl met gebalde vuisten heeft begroet, danst de kleine Kasper rond van geluk.