Rosberg: ’Verstappen is een narcist’

„Als je in een woordenboek het woord ’narcist’ opzoekt, dan kan daar zomaar de foto van Max Verstappen naast staan”, zegt hij in zijn eigen podcast Beyond Victory. Maar eigenlijk bedoelt de Duitser het niet eens heel negatief, zegt hij.

„Hoe kan je zes keer op rij dezelfde fout maken en dan nog niet aan jezelf twijfelen? En de zevende keer doe je nogmaals hetzelfde, maar dan wordt het een succes omdat je zoveel talent hebt. De combinatie van narcistisch gedag met zijn talent kan een erg grote kwaliteit zijn. Misschien wel de grootste”, nuanceert Rosberg.

Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, was bij Rosberg aangeschoven in de podcast en wilde ook nog wel wat kwijt over de Nederlander. „Het gedrag van Max heeft te maken met zelfvertrouwen of misschien zelfs overmoed, maar hij is nog erg jong. Hoe ouder hij wordt, hoe volwassener hij zal worden en hij zal gaandeweg ook zijn woede onder controle krijgen. Hoe was je zelf toen je 19 of 20 jaar oud was? Dan zie je de wereld helemaal anders. Leeftijd speelt een belangrijke rol.”