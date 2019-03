Van Gerwen laat geen spaan heel van Wright

De titelverdediger won woensdagavond in een kolkend Ahoy met 7-1 van Peter Wright en kwam daarmee in punten gelijk met Rob Cross. De Engelsman, kwelgeest van Van Gerwen in de halve finale van het WK 2018, verloor eerder op de avond op sensationele wijze met 7-5 van Mensur Suljovic. Het legsaldo van de Nederlander is beter, zodat hij aan de vooravond van Judgement Night de eerste plaats weer in bezit heeft.

Bekijk ook: Van Barneveld degradeert roemloos uit Premier League

Tegenstander Wright was speciaal voor de Nederlandse avond gestyled met een oranje broek en een oranje kapsel, maar had in de openingsfase niets te vertellen tegen Mighty Mike. Van Gerwen brak Snakebite in de eerste drie legs liefst twee keer en nam razendsnel een 3-0 voorsprong.

Net als James Wade eerder op de avond liet ook Wright zijn ongenoegen blijken over de ’windstroom’ in Ahoy, maar de Schot peinsde er niet over om net als The Machine het podium af te gaan. Van Gerwen gooide onverstoorbaar verder en liep (mede omdat Wright een kans om een leg te pakken liet liggen) uit naar 5-0.

Oppermachtig

De Brabander, die zich natuurlijk niet hoefde te motiveren voor een thuiswedstrijd in Ahoy, rook een whitewash tegen Wright. Dat voorkwam Snakebite ternauwernood, door de zevende leg naar zich toe te trekken. Het bleek uitstel van executie, want Van Gerwen was ook in de achtste leg oppermachtig en boekte via een dubbel 6-finish een 7-1 overwinning.