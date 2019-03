Van Barneveld degradeert roemloos uit Premier League

De Hagenaar zag aan het begin van de avond direct Michael Smith, zijn naaste concurrent, winnen van Gerwyn Price. De Hagenaar wist daardoor dat hij sowieso niet mocht verliezen van Gurney, anders zou het doek al voor Judgement Night op donderdagavond voor hem vallen.

Zooitje

„Als je na zes wedstrijden op twee punten staat, heb je er zelf een zooitje van gemaakt”, zei Van Barneveld voorafgaand aan het treffen met Gurney tegenover RTL7. „Dan pak je vorige week nog wel twee punten tegen Max Hopp, maar dan moet ik niet op deze avond nog naar anderen kijken”, verwees Barney naar de winst van Smith op Price. „Dat ik er zo voor sta, heb ik aan mezelf te wijten.”

Groots onthaal

Van Barneveld werd groots onthaald door het publiek, en zong vervolgens bij de opkomst van Gurney Neil Diamonds ’Sweet Caroline’ gearmd met de Noord-Ier mee. Maar de spetterende entree van de publiekslieveling werd niet gevolgd door een spetterend optreden op het podium.

Dood op 2-1

Gurney nam een 2-0 voorsprong, en nadat hij terugkwam tot 2-1 kreeg Van Barneveld een pijl op dubbel 9 om er 2-2 van te maken. De Hagenaar gooide zich echter dood, en zag zijn opponent vervolgens 3-1 maken. Van Barneveld kon zich niet oprichten en kon Gurney (die ook verre van groots stond te gooien) niet bijbenen.

Affiche om des keizers baard

Van Barneveld, die nog nooit in Ahoy had verloren, kreeg bij 6-1 nog een pijl om de stand iets draaglijker te maken, maar ook dat was hem niet gegeven. Gurney maakte het wél af en zorgde er daarmee voor dat het op papier prachtige affiche tegen Michael van Gerwen van donderdagavond, slechts nog om des keizers baard gaat.

Actuele stand Premier League:

1. Michael van Gerwen 8-11 (+16)

2. Rob Cross 8-11 (+13)

3. Mensur Suljovic 8-10 (+6)

4. James Wade 8-9 (+7)

5. Daryl Gurney 8-9 (-2)

6. Peter Wright 8-8 (-3)

7. Gerwyn Price 8-7 (-3)

8. Michael Smith 8-7 (-3)

9. Raymond van Barneveld 8-4 (-16)

De nummers 1 tot en met 8 gaan verder naar de tweede ronde, de nummer 9 degradeert uit de Premier League.

Uitslagen en programma Premier League woensdag 27 maart:

Gerwyn Price - Michael Smith 5-7

James Wade - Dimitri van den Bergh 6-6

Rob Cross - Mensur Suljovic 5-7

Peter Wright - Michael van Gerwen 1-7

Raymond van Barneveld - Daryl Gurney 1-7