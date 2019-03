Barney geschrokken: ’Dan moet je gewoon oprotten’

„Het zat er niet in”, verzuchtte Barney na de met 7-1 verloren wedstrijd voor de camera van RTL7. „En natuurlijk heb ik niet alleen vanavond verloren, maar als je zo afgaat voor eigen publiek... Nee, dan kan ik er ook niet van genieten.”

Gevoel

Van Barneveld had minimaal een punt nodig om ook donderdag tegen Michael van Gerwen nog ergens voor te spelen, maar kwam er totaal niet aan te pas tegen zijn opponent uit Noord-Ierland. Met een gemiddelde van 82 en een finishpercentage van 17 procent waren zijn cijfers verre van goed. „Ik ben geschrokken van mijn performance op het podium vanavond. Na het WK had ik eigenlijk al het gevoel van: ’moet ik wel aan een nieuw Premier League-seizoen beginnen?’, maar dan doe je het toch. En of dat verstandig is geweest...”

WK

Met vier punten is Van Barneveld al in de speelronde voor Judgement Night roemloos gedegradeerd uit de Premier League. „Ik bedank de PDC heel hartelijk voor de wildcard die ik heb gehad, maar als je zo speelt als ik vanavond, moet je gewoon handjes geven en oprotten. Ik wil nog steeds naar het WK, dat gaan we dan maar via de vloertoernooien proberen te redden. Dit doet heel veel pijn.”

Professioneel

En dan wacht de populaire Hagenaar donderdagavond nog het duel met koploper Van Gerwen om (voor Barney) des keizers baard. „Dat is een wedstrijd zonder druk en ik ben professioneel genoeg om me daarvoor te kunnen opladen.”

Stand Premier League:

1. Michael van Gerwen 8-11 (+16)

2. Rob Cross 8-11 (+13)

3. Mensur Suljovic 8-10 (+6)

4. James Wade 8-9 (+7)

5. Daryl Gurney 8-9 (-2)

6. Peter Wright 8-8 (-3)

7. Gerwyn Price 8-7 (-3)

8. Michael Smith 8-7 (-3)

9. Raymond van Barneveld 8-4 (-16)

De nummers 1 tot en met 8 gaan verder naar de tweede ronde, de nummer 9 degradeert uit de Premier League.

Uitslagen Premier League woensdag 27 maart:

Gerwyn Price - Michael Smith 5-7

James Wade - Dimitri van den Bergh 6-6

Rob Cross - Mensur Suljovic 5-7

Peter Wright - Michael van Gerwen 1-7

Raymond van Barneveld - Daryl Gurney 1-7