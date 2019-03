Ihattaren heeft keuze voor Oranje of Marokko nog niet gemaakt

De jeugdinternational van Oranje is zelf geboren en getogen in Utrecht, maar zijn ouders zijn geboren in Marokko. Onlangs had de middenvelder van PSV al een onderhoud met bondscoach Ronald Koeman. „Een fijn gesprek”, stelt Ihattaren, die logischerwijs niet over een nacht ijs gaat en pas echt hoeft te ’kiezen’ als hij een uitnodiging ontvangt voor het vlaggenschip van één van beide landen.

„Ik heb de keuze nog niet gemaakt. Ik kan ook wel zeggen dat ik alles zelf beslis, maar dat is niet zo. Als mijn ouders er geen goed gevoel bij hebben, doe ik iets niet. Wat hun voorkeur is, zou ik niet weten. Ik ga er nog rustig over nadenken en het met mijn ouders bespreken.”

