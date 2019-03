Glunderende Neres: ’Dit shirt is voor papa’

De kersverse Goddelijke Kanarie glunderde na afloop van oor tot oor. „Ik heb na mijn debuut twee shirts mee naar huis genomen. Een voor mijn peetoom en een voor papa. Ik denk dat ik mijn vader hiermee geen groter plezier kan doen, dit is wat hij zich al zijn hele leven wenst. Dit is een speciaal shirt dat hij de rest van zijn leven zal koesteren.”

Ook in de Braziliaanse media bleef het optreden van Neres niet onopgemerkt. De televisiestations kwamen superlatieven tekort. ’Neres had aan een invalbeurt van 33 minuten ruimschoots genoeg om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Vanaf zijn favoriete positie, rechtsbuiten, heeft hij bewezen een meerwaarde te zijn. Hij leverde een assist bij het doelpunt van Gabriel Jesus en had ook een aandeel in het derde doelpunt. Daarmee heeft hij indruk gemaakt en is hij een potentiële kandidaat voor een plaats in de Seleção voor de Copa America. Op 17 mei wordt die selectie bekendgemaakt.’

Neres, die onlangs ook al schitterde voor Ajax in de Champions League tegen Real Madrid, leefde met spanning toe naar zijn debuut. „Ik was bijzonder nerveus toen ik in het veld kwam. Dat is logisch. Nadat ik een paar minuten binnen de lijnen stond, viel alles van me af en kwam ik steeds beter in de wedstrijd. Bij mijn assist stond ik oog-in-oog met de keeper, maar speelde ik de bal toch breed op Jesus. Daarmee gaf ik hem de kans om te scoren.”