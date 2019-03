Ajax in gesprek over doelman Scherpen

Olde Riekerink geeft aan dat het management van de speler (Soccer Vision) zelf nog niet met Ajax onderhandelt over de voorwaarden van een meerjarige verbintenis. Scherpen heeft in Emmen een contract tot de zomer van 2020, waardoor de Drenten voor de doelman van Oranje onder 19 niet de hoofdprijs kunnen vragen. Omdat ook de persoonlijke eisen van de keeper geen probleem zullen vormen, zou de overgang snel kunnen worden beklonken. Pikant detail is dat Ajax woensdag in en tegen Emmen aantreedt.

Soccer Vision begeleidt ook Kik Pierie (18), voor wie Ajax zich deze week bij SC Heerenveen meldde. Hetgeen Olde Riekerink bevestigt. „De clubs zijn in gesprek.”

Directeur spelersbeleid Marc Overmars zei eerder al dat hij de Eredivisie in de gaten zal houden ondanks de spectaculaire internationale ontwikkeling van Ajax. „Ik vind het belangrijk dat we eerst in Nederland kijken. Al is het voor spelers niet altijd gemakkelijk om van de Nederlandse subtop de stap te maken naar meedoen op Europees niveau. Maar we kijken zeker binnen Nederland. Wie weet komt daar wat vandaan.” Het oog van Overmars is dus gevallen op de jeugdinternationals Pierie en Scherpen.