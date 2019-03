Darters in Ahoy geïrriteerd over ’wind’ op podium

In de tweede partij van de avond, tussen James Wade en gastspeler Dimitri van den Bergh, nam eerstgenoemde het initiatief om na twee legs het podium af te gaan. Wade legde ’het probleem’ bij de Belg neer, die instemde met de suggestie van The Machine om even de catacomben in te gaan. „James had wel gelijk”, zei de Belg over het voorstel van Wade. „Want bij elke pijl die je gooide, voelde je de wind op je arm.”

Weinig sympathie

Het publiek had weinig sympathie voor de actie van Wade, die na terugkeer van de spelers met boegeroep werd begeleid bij zijn worpen. Ook in de vierde partij, waarin Michael van Gerwen het opnam tegen Peter Wright, was er ergernis zichtbaar. Snakebite, die compleet van het bord werd gegooid door Van Gerwen, maakte eveneens via zijn lichaamshouding duidelijk dat hij last had van de wind.

Vernedering

Zover als Wade ging de Schot niet, want ondanks zijn zichtbare frustratie gooide Wright ’gewoon’ door. En ook Raymond van Barneveld, die in de laatste wedstrijd werd vernederd door Daryl Gurney, uitte zijn frustratie. Al besloot de Hagenaar, die door zijn nederlaag uit de Premier League degradeerde, het niet met zoveel woorden te zeggen.

Balen

„Ik ga er niks over zeggen, want het mag niet”, hield de verliezer van de avond zich tegenover RTL7 in. „Ik gooi met 21 gram, maar ze vallen niet. Gurney zei het na de wedstrijd ook”, vertelde Van Barneveld dat ook zijn tegenstander het probleem van de wind had benoemd. „Ik ga het podium op en de pijlen zitten z’n stuk van de triple 20 af”, liet Van Barneveld merken te balen van de omstandigheden.

