Van Stee kandidaat opvolger in De Kuip

Henk van Stee Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Henk van Stee is een belangrijke kandidaat om Martin van Geel op te volgen. De 57-jarige Rotterdammer is technisch directeur van Sparta en daarvoor vervulde hij die functie bij de Russische topclub Zenit St. Petersburg. In januari zinspeelde hij op een vertrek bij Sparta. Van Stee was ooit hoofd opleidingen bij Feyenoord en interim-hoofdcoach.