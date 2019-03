Mark van Bommel Ⓒ Rene Bouwman

Rond elke Grand Prix spreekt Telesport met een bekende volger of fan van de Formule 1, die de verrichtingen van Max Verstappen natuurlijk ook nauwlettend in de gaten houdt. Dit keer vijf vragen aan PSV-trainer Mark van Bommel, die zondag met zijn elftal (en favoriete club van Verstappen) de kraker in de Eredivisie tegen Ajax speelt.