Opdoffer Barney: afgang in Ahoy doet veel pijn

Raymond van Barneveld beleeft een trieste avond in Ahoy in Rotterdam. De Nederlander wordt afgedroogd door de Noord-Ier Daryl Gurney: 1-7 in legs. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Rotterdam - Als een gewonde frontsoldaat van zijn eigen Barney Army ging Raymond van Barneveld gisteravond de strijd wel aan, maar het was eigenlijk een kansloos gevecht. Het leger van tienduizend man, vooral in oranje uitgedost, kon in Rotterdam Ahoy een trieste aftocht niet verijdelen. De vijfvoudig wereldkampioen liet een wanvertoning zien, ligt dankzij zijn nederlaag tegen Daryl Gurney uit de Premier League en mag vanavond in zijn eigen afscheidsshow nog eenmaal opdraven tegen Michael van Gerwen. Puur voor de vorm.