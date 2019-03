Requiem van een TD bij Feyenoord

Martin Van Geel vertrekt. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - ’Ik ben ook volgend seizoen technisch directeur in De Kuip’. Was getekend: Martin van Geel. Nauwelijks twee weken later laat de technisch directeur van Feyenoord weten dat hij De Kuip op 1 juli verlaat. „De vele negatieve aandacht die er nu voor mij is, is niet goed voor Feyenoord. Vandaar dat ik ruimte maak”, aldus de breekbare Brabander in zijn verklaring.