Oud-Ajacied krijgt elleboog van ploegmaat

Lamkel Zé haalde hard uit in het gelaat van de 35-jarige Belg. De Kameroener treedt wel vaker naar buiten met opmerkelijke acties, maar deze was er eentje van de buitencategorie. „De bal was al aan de andere kant van het veld en hij slaat me met opzet. Zoiets doe je niet”, vertelde Van Damme aan Het Laatste Nieuws. „Totaal geen respect, 0,0. Intussen heeft hij een straf gekregen (Lamkel Zé werd tegen Kortrijk uit de selectie gelaten, red.) en daarmee is de kous af. Ik beschouw hem als een collega en ga met hem samen spelen, maar dat is alles.”

Ook Antwerp-trainer Laszlo Bölöni toonde zijn verbazing en verontwaardiging over het incident. De Roemeen prees Van Damme, die van 2001 tot en met 2004 he shirt van Ajax droeg. „Een clash die niet vaak voorkomt op een voetbalveld, want het was abnormaal agressief. Van Damme gedroeg zich als een op en top prof en ik hoop dat Lamkel Zé dat van hem gaat overnemen. Zoiets kan je niet zomaar vergeten, maar we moeten het wel achter ons laten.”