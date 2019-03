Keeper Real: ’Ik hoop dat Ajax CL wint’

„Ik hoop dat Ajax de Champions League wint”, vertelde de 26-jarige keeper in gesprek met Transistor. De Amsterdammers nemen het in de kwartfinales op tegen Juventus. Ajax speelt op 10 april thuis tegen de Italianen. Zes dagen later volgt de return in Turijn.

Courtois blikte ook nog een keer terug op het voor Real zo dramatisch verlopen thuisduel met Ajax. Na de 2-1 zege in Amsterdam werd er in Bernabéu met 1-4 verloren in de achtste finales. „We wisten dat Ajax een heel goede ploeg had en dat het een gecompliceerd duel zou worden, maar het zat ons ook niet mee”, vond Courtois. „Varane (Raphaël, red.) raakte al snel de lat. Nee, we waren niet bang. We hebben een ploeg met veel ervaring en titels.”

Courtois zit niet in de beste fase van zijn loopbaan. Met de aanstelling van Zinedine Zidane belandde hij afgelopen maand op de bank. Zidane kiest voorlopig voor Keylor Navas. Ook maakte de 26-jarige keeper tegen Rusland een enorme fout in het shirt van België.

Courtois vertelde in het trainingskamp van de Belgen dat zijn vertrouwen nog altijd groot is. „Toch beschouw ik mezelf nog steeds als de beste keeper van de wereld”, zei hij „Ik voel me sterk, ben kalm en speel doorgaans goed. Die fout tegen Rusland was een incident. Dat neemt niet weg dat ik ook van dit incident weer heb geleerd.”