Van Gerwen: ’Dat betekent heel veel voor mij’

„Dit is het op-een-na beste gevoel dat je kunt beleven. Alleen het worden van vader is nog mooier”, vertelde de 29-jarige Nederlander. Van Gerwen veegde de vloer aan met Peter Wright (7-1) en heroverde de koppositie in de Premier League ten koste van Rob Cross.

„Iedereen in Ahoy stond achter mij vanavond. Dat betekent heel veel voor mij. Ik had nooit verwacht dat we Ahoy twee keer zouden uitverkopen.”, vervolgde Van Gerwen, die een kans op een whitewash liet glippen. „Ik had in de Premier League dit jaar al twee keer met 7-0 kunnen winnen. Waarom het nog niet is gelukt dit jaar? Ik wil té graag.”

Van Gerwen neemt het donderdagavond op tegen Raymond van Barneveld. De 51-jarige Hagenaar is al uitgeschakeld. „Ik moet iedereen verslaan die op mijn pad komt. Raymond heeft veel voor de sport gedaan en is jaren een ster in Nederland. Hij heeft heel veel hoogtepunten gekend en een paar dieptepunten.”

