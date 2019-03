’Mayweather stal voor miljoenen aan juwelen’

Volgens Shantel Jackson heeft de 42-jarige voormalig bokser voor drie miljoen dollar (ongeveer 2,7 miljoen euro) aan juwelen, dure kleding, portemonnees en schoenen van haar buit gemaakt. Dit zou zijn gebeurd vlak nadat het tweetal uit elkaar ging.

The Blast publiceerde een lijst met spullen die Mayweather zijn ex-vriendin afhandig zou hebben gemaakt. Een diamanten ring van 2,5 miljoen dollar is het meest exclusieve item dat Jackson mist.

Er is overigens al sinds 2014 een felle strijd gaande tussen de twee ex-geliefden. Jackson beschuldigde Mayweather toen van mishandeling en het doen van inbreuk op haar privacy. Volgens Mayweather, die in het bezit is van vele honderden miljoenen dollars, stal Jackson geld van hem en gebruikte ze zonder toestemming zijn creditcard.

Mayweather kwam in augustus 2017 voor het laatst in actie in de boksring. Toen rekende hij af met Conor McGregor. De Ierse kooivechter kondigde afgelopen week zijn pensioen aan.

