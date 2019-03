Onderzoek UEFA naar genaturaliseerde Oekraïner

Zowel de Portugese als de Luxemburgse voetbalbond heeft een klacht ingediend naar aanleiding van het meespelen van de in Brazilië geboren aanvaller, die vlak voor de kwalificatiecampagne een Oekraïens paspoort kreeg.

Een voetballer komt in aanmerking om voor een ander land te spelen als hij minstens vijf jaar achtereen in dat land heeft gewoond. De 31-jarige Moraes speelt sinds 2012 in de Oekraïense competitie, maar werd in 2017 voor korte tijd verhuurd aan de Chinese club Tianjin Quanjian.

Moraes, met 21 doelpunten namens Sjachtar Donetsk topscorer dit seizoen in Oekraïne, viel tegen Portugal een kwartier voor tijd in en speelde de hele wedstrijd tegen Luxemburg. Met vier punten uit twee duels staat Oekraïne bovenaan in de poule.